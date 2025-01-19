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«Реал» сосредоточится на выборе из двух защитников в случае срыва перехода Дэвиса

Дата публикации: 19-01-2025

«AS» информирует, что «Реал» определился с футболистами, кандидатуры которых клуб рассмотрит в случае срыва сделки по переходу Альфонсо Дэвиса ближайшим летом. «Сливочные» выберут между Мигелем Гутьерресом, принадлежащим «Жироне», и Франом Гарсией, который является игроком мадридцев.

Если в «Реале» решат подписать Гутьерреса, то клуб, скорее всего, завершит сотрудничество с Гарсией. Обратный трансфер защитника «Жироны», который является воспитанником мадридцев, обойдется «королевскому клубу» в 8 000 000 евро.

В случае неудачи в переговорах по Дэвису «Реал» точно не отпустит Ферлана Менди.

Вместе с тем сам Дэвис, соглашение которого с «Баварией» истекает летом 2025 года, вскоре может продлить сотрудничество с мюнхенцами на улучшенных условиях.

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