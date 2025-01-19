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«Манчестер Сити» может подписать хавбека «Ювентуса»

Дата публикации: 19-01-2025

«Ман Сити» заинтересован в услугах Дугласа Луиса, права на которого принадлежат «Ювентусу». Об этом в социальной сети «Х» сообщил Давид Орнштейн.

Переход хавбека туринцев в стан «горожан» может состояться уже в январе. «Сити» хочет арендовать 26-летнего бразильца без обязательного выкупа. «Бьянконери» рассматривают вариант как с полноценной продажей игрока, так и с его арендой.

Действующее соглашение Луиса с итальянцами истекает в июне 2029 года. В сезоне 2024/2025 в активе полузащитника 16 встреч (без результативных действий). Трансферная стоимость Дугласа равняется 45 млн евро («Transfermarkt»).

За сборную Бразилии Луис провел 18 матчей и не отметился в них забитыми мячами.

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