«Челси» купит 19-летнего защитника за 15 млн евро

Дата публикации: 21-01-2025

Карьера Мамаду Сарра продолжится в «Челси». Информацией поделился Фабрицио Романо.



Трансфер защитника «Страсбура» обойдется «аристократам» в 15 млн евро. Сумма включает бонусные выплаты. До конца сезона Сарр останется во французской команде, а состав «пенсионеров» пополнит перед клубным ЧМ. Примечательно, что в «Челси» видят в центрбеке одну из важнейших составляющих будущей команды.



Действующее соглашение Сарра, являющегося воспитанником «Лиона», со «Страсбуром» рассчитано до лета 2029 года. В сезоне 2024/2025 на счету 19-летнего футболиста 14 встреч (1 результативная передача).



Рыночная стоимость Мамаду составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).