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«Челси» купит 19-летнего защитника за 15 млн евро

Дата публикации: 21-01-2025

Карьера Мамаду Сарра продолжится в «Челси». Информацией поделился Фабрицио Романо.

Трансфер защитника «Страсбура» обойдется «аристократам» в 15 млн евро. Сумма включает бонусные выплаты. До конца сезона Сарр останется во французской команде, а состав «пенсионеров» пополнит перед клубным ЧМ. Примечательно, что в «Челси» видят в центрбеке одну из важнейших составляющих будущей команды.

Действующее соглашение Сарра, являющегося воспитанником «Лиона», со «Страсбуром» рассчитано до лета 2029 года. В сезоне 2024/2025 на счету 19-летнего футболиста 14 встреч (1 результативная передача).

Рыночная стоимость Мамаду составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).

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