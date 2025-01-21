«Ювентус» хочет приобрести игрока «Ньюкасла»

Дата публикации: 21-01-2025

«Ювентус» нацелился на Ллойда Келли, выступающего в составе «Ньюкасла». Информацию в социальной сети «Х» разместил Фабрицио Романо.



Туринцы уже пытались договориться с английской командой об аренде центрального защитника, но получили отказ. Приобрести Келли также пытался «Фенербахче». Боссы «сорок» отклонили предложение в 13 млн евро, поступившее от турецкой команды. «Ювентус» сохраняет интерес к игроку и рассчитывает выкупить его контракт за 15 млн евро.



Трудовые отношения Келли с «Ньюкаслом» рассчитаны до середины 2029 года. В нынешнем сезоне англичанин провел за «сорок» 13 встреч, отметившись в них 1 голевой передачей.



Transfermarkt.de оценивает 26-летнего Ллойда в 18 000 000 евро.