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Источник: Анчелотти уйдет из «Реала» в конце сезона

Дата публикации: 21-01-2025

Карло Анчелотти решил завершить сотрудничество с «Реалом» ближайшим летом. Информация была озвучена в рамках программы «Radioestadio Noche», которая вышла на «Onda Cero».

В конце 2023 года итальянец переподписал со «сливочными» трудовое соглашение до лета 2026 года. Тем не менее дорабатывать контракт до конца специалист не планирует. Независимо от итогов сезона Анчелотти решил, что покинет команду ближайшим летом.

Итальянца полностью устраивают условия в Мадриде и в «Реале», но он намерен попробовать свои силы в другой стране. Речь идет не о бразильской сборной, куда специалиста приглашали перед пролонгацией соглашения с «королевским клубом».

Сменщиком Анчелотти в «Реале» может стать Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер».

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