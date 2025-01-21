"Атлетико" - "Байер". Прогноз на матч Лиги чемпионов 21 января

Дата публикации: 21-01-2025

"Атлетико" встречается с еомандой "Байер" в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В таблице основного раунда плотность необычайная. Достаточно сказать, что "Байер" идет на 4-м месте, но лишь на один балл опережает "Атлетико", который располагается только на 11-й позиции. Так что в борьбе за плей-офф многое будут решать детали.

Хотя это не сильно касается команд из Испании и Германии, которые свидятся во вторник. И те, и другие могут быть спокойны за свое будущее. Однако финишировать все равно хотелось бы повыше - вот она, главная мотивация.

У "матрасников", правда, есть еще одна. На выходных прервалась рекордная в истории клуба серия с тех пор, как его принял Диего Симеоне. Она насчитывала ровно полтора десятка побед во всех турнирах. Началась после гостевого поражения от "Бетиса" (0:1). Замкнулся же круг после неудачного выезда в гости к "Леганесу" (0:1). Тем самым мадридцы упустили лидерство в таблице Примеры, за что определенно горят желанием поквитаться на евроарене.

Добавим здесь, что у "Байера" не смогут выйти на поле ряд игроков. Это Адли, Террье, Белосьян и Бонифаце. По отдельности каждая потеря не критична, но в совокупности вынуждает потревожиться за будущее леверкузенцев.

Неспроста фаворитом встречи позиционируется "Атлетико". Хотя делать прогноз на исход поединка чрезвычайно сложно. Предположим другое: что хозяева втянут соперника в свою игру с отсутствием большого количества голов. Тотал меньше 2,5 за 1,83 или оба тайма меньше 1,5 гола за 2,38 - предлагаем сделать такие ставки.