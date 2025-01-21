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Рейс – новый игрок «Манчестер Сити»

Дата публикации: 21-01-2025

«Ман Сити» подписал Витора Рейса, ранее выступавшего в составе «Палмейраса». Информацией поделились в пресс-службе «горожан».

Защитник заключил с английским грандом соглашение, рассчитанное до июня 2029 года. В новой команде он выбрал себе 22-й номер.

Сообщается, что за трансфер Рейса «Сити» заплатил 35 млн евро. При этом «небесно-голубые» не смогут заявить бразильца в ЛЧ до завершения общего этапа турнира.

За первую команду «Палмейраса» Рейс выступал с лета прошлого года. На его счету 18 встреч в Серии А (1 забитый мяч). Рыночный ценник на 19-летнего защитника составляет 14 000 000 евро (данные с портала «Transfermarkt»).

Ранее состав действующего чемпиона Англии пополнился узбекским футболистом Абдукодиром Хусановым.

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