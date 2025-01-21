«Милан» готов заплатить до 40 млн евро за Феликса

Дата публикации: 21-01-2025

«Милан» пытается договориться с «Челси» о трансфере Жоау Феликса. «TEAMtalk» пишет, что итальянцы готовы заплатить за форварда 35-40 млн евро. Лондонцы хотят получить большую сумму.



Также стороны пока не согласовали и схему перехода. «Милану» интересна исключительно аренда Феликса, включающая возможность последующего выкупа. «Челси» настаивает на аренде с обязательным выкупом или прямой продаже.



«Аристократы» приобрели права на португальца минувшим летом за 52 млн евро. С момента перехода форвард провел за лондонцев 20 встреч (7 забитых мячей, 2 результативных паса).



Контракт Феликса с «Челси» истекает в 2030 году. Рыночный ценник на 25-летнего футболиста равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).