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ЦСКА предложил Лоррану 1 млн долларов в год, игрок ждет соглашения между клубами

Дата публикации: 21-01-2025

ЦСКА может усилиться 18-летним хавбеком «Фламенго». Вене Касагранде пишет, что «армейцы» направили Лоррану предложение о сотрудничестве, выразив готовность платить ему 1 млн долларов за сезон. Полузащитник согласился на данные условия.

Теперь московскому клубу предстоит договориться с «Фламенго». «Стервятники» рассчитывают выручить с продажи Лоррана максимально возможную сумму. Вместе с тем других претендентов на футболиста нет, потому, если клуб из Рио-де-Жанейро не продаст его в январе, то летом может потерять в деньгах.

ЦСКА предложил бразильской команде, владеющей 80% прав на Лоррана, 8 млн евро.

Контракт атакующего полузащитника с «Фламенго» истекает в декабре 2029 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в 9 000 000 евро.

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