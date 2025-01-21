ЦСКА предложил Лоррану 1 млн долларов в год, игрок ждет соглашения между клубами

Дата публикации: 21-01-2025

ЦСКА может усилиться 18-летним хавбеком «Фламенго». Вене Касагранде пишет, что «армейцы» направили Лоррану предложение о сотрудничестве, выразив готовность платить ему 1 млн долларов за сезон. Полузащитник согласился на данные условия.



Теперь московскому клубу предстоит договориться с «Фламенго». «Стервятники» рассчитывают выручить с продажи Лоррана максимально возможную сумму. Вместе с тем других претендентов на футболиста нет, потому, если клуб из Рио-де-Жанейро не продаст его в январе, то летом может потерять в деньгах.



ЦСКА предложил бразильской команде, владеющей 80% прав на Лоррана, 8 млн евро.



Контракт атакующего полузащитника с «Фламенго» истекает в декабре 2029 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в 9 000 000 евро.