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«Наполи» готов продать Осимхена в «МЮ» дешевле, если англичане отпустят Гарначо

Дата публикации: 21-01-2025

«Наполи» хочет заполучить Алехандро Гарначо. Ради трансфера аргентинца неаполитанцы согласны продать «Манчестер Юнайтед» Виктора Осимхена. В итальянском клубе знают об интересе «красных дьяволов» к нигерийцу и готовы одобрить сделку, если англичане не станут препятствовать трансферу Гарначо. Информацией, ссылаясь на «Il Mattino», поделился ресурс «Spazio Napoli».

«Партенопейцы» согласны отпустить нигерийского форварда в «Юнайтед» за сумму не меньше 75 млн евро.

Ранее ряд источников сообщали, что на трансфер Гарначо «Наполи» выделил 60 миллионов евро.

Осимхен текущий сезон проводит в аренде в «Галатасарае». В активе футболиста 14 забитых мячей и 6 ассистов в 18 встречах за турецкую команду. Соглашение бомбардира с «Наполи» заканчивается в середине 2026 года.

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