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Мусиала интересен «Барселоне», Флик мечтает подписать хавбека

Дата публикации: 21-01-2025

Sport.es информирует, что у «Барселоны» есть предметный интерес к Джамалу Мусиале, принадлежащему «Баварии». В составе каталонцев талантливого полузащитника хочет видеть Ханс-Дитер Флик, возглавляющий команду. Примечательно, что именно при нем состоялся дебют Мусиалы в «Баварии». Сам футболист, являющийся болельщиком Лионеля Месси, симпатизирует «Барселоне».

При этом подписать Мусиалу будет не так просто, поскольку в этом случае «сине-гранатовым» придется думать над освобождением места в фонде зарплат команды.

Трудовые отношения хавбека с «Баварией» действуют до июня 2026 года. В сезоне-24/25 в его активе 24 игры за «красных». В них Джамал стал автором 14 голов и 6 ассистов.

Transfermarkt.de оценивает Мусиалу в € 140 млн.

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