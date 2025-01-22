Арсенал обсуждает возможность трансфера Сеско
По данным Дхармеша Шета из Sky Sports, Арсенал активно обсуждает возможность подписания Бенжамина Сеско в рамках текущего трансферного окна.
Клуб из Лондона давно проявляет интерес к нападающему «РБ Лейпциг» и ищет нового форварда после травм своих игроков, Букайо Саки и Габриэля Жезуса.
Агент Сеско ранее в этом месяце сообщил, что его клиент скорее всего останется в Лейпциге в январе.
Лейпциг, как сообщается, заключил с игроком неформальное соглашение, позволяющее ему покинуть клуб летом при условии соответствующей цены.
Однако у игрока нет контрактного положения, которое позволяло бы его переход в этом окне, что делает возможную сделку в январе затруднительной.
21-летний нападающий подписал новый контракт с Лейпцигом летом прошлого года, который продлится до 2029 года.
Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, Лейпциг занимает пятое место в Бундеслиге, всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов.