Манчестер Юнайтед заключил «соглашение» о первом летнем трансфере

Дата публикации: 22-01-2025

Манчестер Юнайтед достиг предварительного соглашения по трансферу Патрика Доргу, однако переговоры с Лечче о деталях сделки продолжаются, сообщают источники.

Красные дьяволы остро нуждаются в усилении состава после того, как Рубен Аморим заявил, что нынешняя команда Манчестер Юнайтед может быть «самой худшей в истории клуба».

Заявление тренера последовало после того, как Манчестер Юнайтед потерпел поражение 3-1 от Брайтона на «Олд Траффорд» в Премьер-лиге в воскресенье, и в данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице после 22 матчей.

Несмотря на хорошие результаты против Ливерпуля и Арсенала в начале месяца, последние игры показали, что игроки Аморима всё ещё не до конца понимают требования тренера.

Дамиани отметил: «Для нас важно продолжать развитие, и встреча с Манчестер Юнайтед – это большая честь. Мы гордимся тем, что игрок из нашей академии привлекает внимание такого клуба. Это значительный шаг вперёд для нас».

Тем временем Манчестер Юнайтед ищет способы укрепить команду, соответствующую тактическим установкам Аморима, в частности для схемы 3-4-3.

Аморим особенно нуждается в усилении на позиции левого вингбека, где основными вариантами являются Тиррелл Малачия и травмированный Люк Шоу, а также Диого Далот, который также может сыграть на этой позиции.

Дорг из Лечче стал главным кандидатом на эту роль, и Манчестер Юнайтед встретился с представителями клуба для обсуждения возможного трансфера.

Президент Лечче Стики Дамиани сообщил, что встреча прошла в дружеской атмосфере, а также отметил, что Лечче предпочёл бы оставить Доргу до конца текущего сезона, объяснив это желанием сохранить основной состав команды.