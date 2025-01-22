Короли Лиги чемпионов: Игроки с лучшими показателями голов за игру в Лиге чемпионов

Дата публикации: 22-01-2025

Лига чемпионов, ранее известная как Кубок чемпионов, на протяжении почти века является важнейшим турниром европейского клубного футбола. Это соревнование, где лучшие клубы Европы сражаются за заветный трофей, и только самые выдающиеся игроки добиваются успеха. С момента изменений в 1992/93 году турнир приобрел еще большую репутацию, и с тех пор только 14 команд смогли выиграть этот престижный трофей. Но кто же из игроков проявил себя лучше всех на этом престижном турнире?

Многие знают, что Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 140 голами, однако, когда речь заходит о соотношении голов и матчей, каковы его результаты? Роберт Левандовский продолжает свой великолепный путь в турнире, забив два гола в захватывающем матче «Барселоны» с «Бенфикой» (5-4) и улучшив свои показатели. Он обогнал как Роналду, так и Месси по количеству голов за игру, но до первого места еще далеко.

Как же выглядит список лучших игроков Лиги чемпионов по соотношению голов и матчей? В него вошли только те, кто забил не менее 25 голов в турнире. Смотрите топ-игроков с лучшими показателями ниже:

Лучшие игроки Лиги чемпионов по соотношению голов и матчей: