Милан близок к подписанию Кайла Уокера из Манчестер Сити

Дата публикации: 22-01-2025

Футбольный клуб Милан завершает оформление аренды защитника Манчестер Сити Кайла Уокера, как сообщает ряд источников. 34-летний английский защитник, по информации, уже согласовал условия 12-месячной аренды с итальянским клубом. Сделка продлит пребывание Уокера в Манчестер Сити еще на шесть месяцев, после чего он сможет рассматривать предложения от других клубов.

Фабрицио Романо сообщил, что Милан будет полностью покрывать зарплату игрока, которую он получает в Манчестер Сити, и получит право выкупить Уокера в любой момент. Ранее защитника связывали с возможным переходом в «Баварию», но он выбрал продолжение контракта с Манчестер Сити в 2023 году.

В последние месяцы Уокер сталкивался с проблемами, связанными с возрастом и травмами, что сказалось на его эффективности. В нынешнем сезоне он сыграл только в 41% матчей в Премьер-лиге, что подтверждает его статус игрока, который все реже выходит в основном составе. Этот факт делает его возможный переход в Милан в январе вполне логичным.

Хотя «Интер» также проявлял интерес, Уокер, похоже, выбрал Милан. Его уход из Манчестер Сити станет символом завершения одного из наиболее успешных периодов в истории клуба. С момента своего перехода из «Тоттенхэма» в 2017 году за 53 миллиона евро, Уокер стал основным защитником «Горожан», выиграв шесть титулов в Премьер-лиге, четыре Кубка Лиги, два Кубка Англии и Лигу чемпионов в 2023 году.

Уокер был важным элементом тактики Пепа Гвардиолы, с его скоростью и стабильностью, помогавшими атакующим действиям команды. Он провел 319 матчей за Манчестер Сити, став 23-м игроком по количеству сыгранных встреч в истории клуба. Если учесть и его время в «Тоттенхэме», Уокер стал участником 410 матчей в Премьер-лиге, что ставит его на 41-е место в истории английского чемпионата. Этот рекорд превзошли только Эшли Янгу (471) и Джеймсу Милнеру (637).