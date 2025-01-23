Раджа Наингголан продолжит карьеру в Локерене

Дата публикации: 23-01-2025

Бывший полузащитник Ромы, Интера и сборной Бельгии Раджа Наингголан продолжит свою карьеру во втором дивизионе Бельгии, став игроком Локерена. Официальный сайт клуба сообщил, что контракт с 36-летним ветераном был подписан до конца текущего сезона. На данный момент Локерен занимает 11-е место в таблице второго бельгийского дивизиона после 16 сыгранных матчей.

Это подписание стало настоящей неожиданностью для футбольного мира. Как отмечает ведущий спортивный портал Бельгии, Sporza, "тот, кто думал, что Раджа Наингголан завершил карьеру, теперь будет посрамлен".

После ухода из индонезийского клуба Бхаянкара Пресиси Наингголан оставался свободным агентом. Ранее он заявлял, что готов рассмотреть предложения от клубов, которые могут предложить ему зарплату в размере 300 тысяч евро в год.