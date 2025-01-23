Нико Ковач может стать новым тренером Боруссии Дортмунд

Дата публикации: 23-01-2025

Дортмундская Боруссия ведет переговоры с Нико Ковачем по поводу назначения его на пост главного тренера. 53-летний хорватский специалист, по информации источников, может возглавить команду, и клуб предложит ему контракт до конца сезона 2024/25. Для того чтобы принять предложение от Боруссии, Ковач отказался от контракта с турецким клубом Бешикташ.

Согласно данным, если Ковач успешно проведет вторую часть сезона, его контракт с клубом может быть продлен.

Ранее сегодня стало известно, что Боруссия уволила Нури Шахина после того, как команда потерпела поражение в матче Лиги чемпионов от Болоньи. Это поражение стало частью череды неудач для клуба, который сейчас занимает 13-е место в Лиге чемпионов и 10-е — в Бундеслиге. К тому же у Дортмунда уже четыре поражения подряд во всех турнирах.

Шахин возглавил Боруссию полгода назад и за это время провел 27 матчей, в которых его команда одержала 12 побед, потерпела 11 поражений и 4 раза сыграла вничью.