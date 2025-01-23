«Манчестер Сити» заключил сделку с «Айнтрахтом» и подписал нападающего Омара Мармуша за 75 миллионов евро.

«Манчестер Сити» официально объявил о подписании нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша.

25-летний египтянин заключил контракт с клубом до лета 2029 года.

Финансовые условия сделки не раскрыты, однако ранее сообщалось, что «Сити» заплатил за игрока 75 миллионов евро. Его годовой заработок в клубе составит около 16-17 миллионов евро до налогов (около 10 миллионов чистыми).

Мармуш будет носить в «Манчестер Сити» номер 7.

Напомним, что «Айнтрахт» подписал Омара летом 2023 года на правах свободного агента после его ухода из «Вольфсбурга». В этом сезоне египтянин продемонстрировал отличные результаты, забив 20 голов и сделав 14 ассистов в 26 матчах за новый клуб.