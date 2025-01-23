Дата публикации: 23-01-2025

Винисиус Жуниор прокомментировал победу «Реала» над «Зальцбургом» в 7-м туре Лиги чемпионов (5:1), отметив важность команды и свои ощущения от игры.

«Я почувствовал, что первый тайм был неудачным для меня, и эта желтая карточка еще и лишит меня возможности сыграть в следующем матче. Но я думаю, что Родриго и Беллингем также заслужили звание MVP. Несмотря на это, я рад победе и голам, даже если сыграл не лучшим образом.

Я часто играю в PlayStation с друзьями, и они попросили меня сделать такое празднование. Похоже, оно приносит удачу, потому что я забиваю больше голов, когда это делаю.

Конечно, после ухода некоторых игроков и прихода новых всегда бывает сложно. Килиан пришел, чтобы помочь, и мы все поддерживаем его, чтобы он стал лучшим бомбардиром всех турниров.

Наш тренер обладает большим опытом, и он знает, как справляться с трудными ситуациями. Наша команда очень слаженная: мы прислушиваемся друг к другу, и у нас есть много молодых игроков, готовых изменять ситуацию», – сказал Винисиус.

В текущем сезоне 24-летний бразилец уже забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 26 матчах на клубном уровне.