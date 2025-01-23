Дата публикации: 23-01-2025

Винисиус Жуниор развеял слухи о возможном переходе в Саудовскую Аравию, заявив, что его будущее связано с «Реалом».

«Мое будущее? Это «Реал». 101 гол за клуб моей мечты. Я пришел сюда ребенком, и возможность стать частью истории этого клуба делает меня самым счастливым человеком на свете. Благодарю своих товарищей по команде за помощь в достижении этой отметки. Hala Madrid», – отметил Винисиус.

В текущем сезоне 24-летний бразилец забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 26 матчах.