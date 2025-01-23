Трансфер Кайла Уокера: Манчестер Сити принимает предложение от Милана

Дата публикации: 23-01-2025

Манчестер Сити согласовал предложение от «Милана» по трансферу защитника сборной Англии Кайла Уокера. Сделка будет оформлена как аренда с опцией выкупа летом. Опция выкупа оценивается в около £4.2 млн (€5 млн), сообщает Sky в Италии. Уокер ожидается в Милане в четверг, где он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт в штаб-квартире клуба, Casa Milan.

Уокер был важной частью команды Сити, помогая клубу выиграть 17 трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов с момента его перехода в клуб в 2017 году за £50 млн из «Тоттенхэма».

После победы Сити в Трехкратном турнире в 2023 году Уокер был близок к переходу в «Баварию», но продлил контракт с клубом до 2026 года.

Прощание с Манчестер Сити логично для обеих сторон

Согласно мнению эксперта Sky Sports, Льюиса Джонса, расставание Уокера и Сити имеет смысл для обеих сторон. Уокер мог сам попросить об уходе, и клуб, вероятно, не будет сильно сопротивляться, учитывая явный спад его формы в этом сезоне.

Игрок, который долгое время был практически неуязвим в дуэлях один на один, теперь стал легкой целью для противников. Даже Тимо Вернер, страдающий от проблем с формой и уверенностью в «Тоттенхэме», сумел легко обойти Уокера и ассистировать в одном из голов в недавнем поражении Сити.

Как отметил Гари Невилл, аналитик Sky Sports: «Вы не часто видите такого, но в последние недели это происходит все чаще. Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, он с ними справлялся, а теперь Уокер явно испытывает трудности».

Ошибки Уокера уже перестали быть редкими и начали носить системный характер. По статистике «с ним и без него» присутствие Уокера на поле уже стало скорее помехой, чем помощью для Гвардиолы.