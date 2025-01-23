Оле Гуннар Сульшер одержал первую победу в качестве тренера «Бешикташа»

Дата публикации: 23-01-2025

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер одержал свою первую победу в должности главного тренера «Бешикташа», выиграв у «Атлетика» из Бильбао со счетом 4:1 в Лиге Европы в среду.

Сульшер был назначен новым наставником «Черных орлов» в субботу, что стало его первым тренерским опытом после того, как его уволили из «Юнайтед» в 2021 году.

На 17-й минуте игры, в своем дебютном матче, фланговый нападающий Милот Рашица вывел хозяев вперед после передачи Рафа Силвы.

Унай Гомес восстановил равенство, забив мяч левой ногой, но Рашица снова поразил ворота, а затем Рафа Силва добавил еще один гол с близкого расстояния, что поставило «Бешикташ» в уверенное положение.

Поздний пенальти Жоао Марио окончательно поставил точку в матче, обеспечив победу и нанеся первое поражение «Атлетику» в Лиге Европы в сезоне 2024-25.

Теперь «Бешикташ» занимает 18-е место в группе перед матчами четверга и последним туром группового этапа на следующей неделе.

Восьмерка лучших клубов автоматически выходит в стадию плей-офф, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, продолжат борьбу в раунде плей-офф.