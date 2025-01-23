«Ювентус» арендовал Ренато Вейгу у «Челси» на сезон за 5 миллионов евро

Дата публикации: 23-01-2025

«Ювентус» заключил соглашение с «Челси» о переходе 21-летнего защитника Ренато Вейги, сообщает Фабрицио Романо.

Итальянский клуб арендовал игрока на срок до июня 2025 года, заплатив за аренду 5 миллионов евро. Вейга будет играть в «Ювентусе» на позиции центрального защитника, после чего вернется в «Челси» к началу клубного чемпионата мира.

Также сообщалось, что Александр Зинченко из «Арсенала» мог стать альтернативным вариантом для «Боруссии» из Дортмунда в случае неудачи с подписанием Вейги.

Ренато Вейга присоединился к «Челси» в июле 2024 года из «Базеля» за 14 миллионов евро, подписав контракт до июня 2031 года. В нынешнем сезоне португалец успел забить 2 гола и сделать 2 ассиста в 18 матчах.