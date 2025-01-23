Экс-главный тренер "Баварии" стать новым главным тренером дортмундской "Боруссии"

Дата публикации: 23-01-2025

Нико Ковач может стать новым главным тренером дортмундской "Боруссии" после увольнения Нури Шахина.

По информации бывшего игрока клуба Патрика Бергера, который теперь работает журналистом Sky Sports, переговоры с 53-летним хорватом уже состоялись. Ожидается, что речь идет о контракте на шесть месяцев, который охватит оставшуюся часть текущего сезона.

Ковач имеет богатый тренерский опыт, ранее он возглавлял сборную Хорватии, а также клубы "Айнтрахт", "Баварию", "Монако" и "Вольфсбург". Из "Вольфсбурга" его уволили в марте прошлого года.

Шахин был уволен после того, как "Боруссия" потерпела четыре поражения подряд с начала года — три в Бундеслиге и одно в Лиге чемпионов.