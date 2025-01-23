"Вольфсбург" - "Хольштайн". Прогноз на матч бундеслиги 24 января

Дата публикации: 23-01-2025

В первом матче 19-го тура чемпионата Германии встретятся "Вольфсбург", который борется за место в еврокубках, и "Хольштайн", стремящийся избежать вылета (начало в 22:30).

"Волки" демонстрируют хорошую форму после зимнего перерыва. В последних матчах они обыграли "Хоффенхайм" на выезде (1:0), разгромили "Боруссию" из Мёнхенгладбаха (5:1) и заставили понервничать "Баварию", хотя и уступили (2:3). На данный момент команда Ральфа Хазенхюттля находится на седьмом месте в таблице, отстав от зоны Лиги чемпионов всего на пять очков. Для попадания в Лигу конференций достаточно занять шестую строчку, которую сейчас занимает "Майнц", опережающий "Вольфсбург" на один балл.

"Хольштайн" в январе одержал историческую победу над дортмундской "Боруссией" (4:2), что стало лишь третьей победой команды в текущем чемпионате. Однако радость болельщиков Киля длилась недолго, поскольку в следующем туре последовало поражение от "Хоффенхайма" на домашнем стадионе (1:3). "Хольштайн" по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 17-е место и отставая на три очка от "Хайденхайма".

"Вольфсбург" — самая результативная команда среди клубов середины таблицы, с 40 забитыми голами, уступая только клубам из первой тройки. В то же время "Киль" имеет худшую оборону, стабильно пропуская по 2-3 гола за матч. В хорошей форме "волки" могут рассчитывать на уверенную победу, например, с форой -1,5 (коэффициент — до 2.20). Также, учитывая сильную атаку "Вольфсбурга" и слабую защиту "Хольштайна", можно поставить на тотал голов в матче больше 3 (коэффициент — до 1.92) или тотал голов в первом тайме больше 1,5 (коэффициент — до 2.25).



