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"Реал" возглавил рейтинг Deloitte и стал первым клубом в истории с доходом более 1 млрд евро за сезон

Дата публикации: 23-01-2025

Мадридский "Реал" второй год подряд возглавил рейтинг самых прибыльных футбольных клубов, составляемый аудиторской компанией Deloitte. В этом году был проанализирован доход клубов за сезон 2023/24.

"Реал" занял первое место с доходом в 1 046 миллионов евро, что значительно превышает показатель прошлого года — 831 миллион евро. Таким образом, мадридский клуб стал первым в истории, которому удалось достичь отметки в 1 миллиард евро.

Основные источники доходов клуба включают коммерческие поступления в размере 483 миллиона евро, прибыль от трансляций матчей — 316 миллионов евро, а также доходы от проведения матчей, составившие 248 миллионов евро.

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