«Астон Вилла» подписывает контракт с защитником Андресом Гарсией из «Леванте»

Дата публикации: 23-01-2025

Астон Вилла объявила во вторник о подписании контракта с защитником Андресом Гарсией из испанского клуба Леванте за первоначальную сумму около 6 миллионов фунтов стерлингов (7,4 миллиона долларов).

21-летний футболист, который может играть как на позиции правого защитника, так и выше по ходу атаки, начинал свою карьеру в молодежной команде Леванте, а затем пробился в основной состав. В текущем сезоне он забил три гола.

Вилла не раскрыла сумму сделки и длительность контракта.

Гарсия стал вторым новичком Астон Виллы в январском трансферном окне после перехода голландского международного игрока Доньеля Маленя из Боруссии Дортмунд за 19 миллионов фунтов.

В то же время вингер Джейден Филоджин покинул клуб и присоединился к испытывающему проблемы с выживанием Ипсвику за сумму около 22 миллионов фунтов.

Команда Унаи Эмери занимает восьмое место в Премьер-лиге и пятое в таблице Лиги чемпионов среди 36 команд перед матчем с Монако во вторник.