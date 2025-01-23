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Араухо до конца недели продлит контракт с «Барселоной»

Дата публикации: 23-01-2025

На этой неделе «Барселона» заключит с Рональдом Араухо новое соглашение, пишет Фабрицио Романо. Стороны договорились по условиям сотрудничества. Ранее в СМИ появилась информация, что новый контракт с защитником будет действовать до 2030 года.

Текущее соглашение каталонцев с 25-летним уругвайцем рассчитано до середины 2026 года. В сезоне-24/25 на счету центрдефа, который длительное время восстанавливался после травмы, всего 5 встреч в составе «сине-гранатовых» (1 результативная передача).

Ориентировочный ценник на Араухо составляет 55 млн евро («Transfermarkt»).

Романо сообщает, что руководство «Барсы» также готово переподписать контракты с Жераром Мартином, Педри и Гави. После этого планируется пролонгация сотрудничества с Ламином Ямалем.

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