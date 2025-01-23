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Романо подтвердил уход Уокера в итальянский клуб

Дата публикации: 23-01-2025

Согласно информации, размещенной в соцсети «X» инсайдером Фабрицио Романо, в ближайшее время должен состояться переход Кайла Уокера, принадлежащего «Ман Сити», в «Милан». За «россонери» защитник будет выступать в рамках арендного соглашения сроком на полгода. При этом у итальянского клуба будет возможность оформить полноценный трансфер футболиста. Клубы полностью согласовали условия сделки.

За «горожан» Уокер выступал на протяжении почти 8 лет. Действующее соглашение с 34-летним англичанином истекает в 2026 году. Трансферная стоимость правого защитника равняется 10 000 000 евро (Transfermarkt.de).

В сезоне 2024/2025 Уокер принял участие в 18 встречах в составе «Сити» (без результативных действий).

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