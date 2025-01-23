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Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло»

Дата публикации: 23-01-2025

Пресс-служба «Коло-Коло» посредством соцсети сообщила о трансфере Виктора Мендеса, прежде выступавшего в составе ЦСКА.

«Хавбек сборной Чили Мендес стал третьим усилением команды в сезон 100-летия. Футболист, ранее защищавший цвета ЦСКА, прибудет в стан «Коло-Коло» по завершении медосмотра и заключения соглашения», - говорится в сообщении.

«Армейцы» выкупили контракт Мендеса в июле 2022 года за 2,5 млн евро. В первой половине текущего сезона Виктор выступал в составе «Крыльев Советов» в рамках арендного соглашения. В 13 матчах за самарскую команду опорник отдал 1 результативную передачу.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мендес не вернулся в Самару по завершении отпуска без объяснения причин.

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