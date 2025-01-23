«ПСЖ» пристроит Шкриньяра в Турции

Дата публикации: 23-01-2025

По данным Ягыза Сабункуоглу, карьера Милана Шкриньяра продолжится в чемпионате Турции.



«Фенербахче» договорился с «Пари Сен-Жермен» о переходе защитника. Вероятность успешного завершения сделки очень велика. Состав стамбульской команды словак пополнит в рамках полноценного трансфера, а не аренды. Медицинское обследование футболиста перед подписанием контракта должно состояться в ближайшее время.



В «ПСЖ» центрбек перебрался летом 2023 года в ранге свободного агента, заключив с парижской командой соглашение до середины 2028 года. Однако закрепиться во французском клубе Милану не удалось. В нынешнем сезоне в активе 29-летнего словака всего 5 игр за «красно-синих» (без результативных действий).



Transfermarkt.de оценивает Шкриньяра в 15 млн евро.