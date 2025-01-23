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Агенты Угальде шантажируют «Спартак»

Дата публикации: 23-01-2025

«Mash» пишет, что окружение Манфреда Угальде рассчитывает выбить у «Спартака» несколько миллионов евро и готово прибегнуть к шантажу.

Представители костариканца организовали массовый вброс, касающийся повышенного спроса на форварда, посредством различных инсайдеров, журналистов и СМИ. Не так давно агенты попросили у «Спартака» пересмотреть условия по контракту Угальде, подняв его зарплату до 3 000 000 евро (на 1,3 млн евро). Представители игрока надеялись получить € 1 млн комиссионных.

В московском клубе не стали спешить с решением по этому вопросу, после чего в прессе появились новости об интересе к костариканцу со стороны «Арсенала», «Зенита», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В реальности у «красно-белых» не было предложений по нападающему, а появившаяся информация являлась ложной.

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