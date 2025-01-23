«Милан» ведет переговоры по обидчику «Баварии»

Дата публикации: 23-01-2025

«Милан» прорабатывает вариант с подписанием Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда».



«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «Foot Mercato», пишет, что клубы уже начали переговоры. Переход может состояться в январе и обойдется «россонери» в сумму около 35-40 млн евро.



Примечательно, что именно Хименес стал главным героем недавней игры ЛЧ, в которой «Фейеноорду» противостояла «Бавария». Форвард отметился дублем в ворота мюнхенцев, принеся нидерландцам победу с общим счетом 3:0.



Всего в текущем сезоне мексиканец забил 15 мячей и отдал 3 голевые передачи в 18 встречах за «гордость юга». Его трудовой договор с нидерландским клубом истекает в 2027 году.



Трансферная стоимость Хименеса составляет 37 млн евро («Transfermarkt»).