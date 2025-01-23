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«Ювентус» объявил о трансфере Коло-Муани из «ПСЖ»

Дата публикации: 23-01-2025

«Ювентус» усилился Рандалем Коло-Муани, права на которого принадлежат «ПСЖ». За туринцев центрфорвард будет выступать в рамках арендного соглашения. Информация появилась на сайте итальянской команды.

Аренда француза рассчитана до конца сезона. Туринцы заплатят за нее сумму в пределах 1-3,6 млн евро. Конечный размер компенсации будет определяться на основе показателей нападающего в «Ювентусе».

Летом 2023 года парижане заплатили за переход Коло-Муани 95 000 000 евро.

Срок действия контракта француза с «Пари Сен-Жермен» ограничен июнем 2028 года. В сезоне-2024/25 на счету Омара 2 забитых мяча и 1 результативная передача в 14 играх.

Рыночный ценник на Коло-Муани составляет 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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