Дата публикации: 24-01-2025

Сэр Алекс Фергюсон превратил «Манчестер Юнайтед» из спящих гигантов в один из самых великих клубов мира. Легендарный шотландский тренер дважды выигрывал Лигу чемпионов и завоевал 13 титулов в Премьер-лиге за 26 лет на посту главного тренера в «Олд Траффорд». 20 титулов в английской высшей лиге — рекорд, который Ливерпуль может побить в этом сезоне. Однако с уходом Фергюсона в 2013 году удача повернулась от «Юнайтед», и клуб больше не является доминирующей силой в английском футболе. Их соперники из Манчестера, «Сити», под руководством Пепа Гвардиолы унаследовали корону.

После ухода Фергюсона пришли высокопрофильные тренеры, которые обещали вернуть «Юнайтед» былую славу, но ни один из них не оправдал этих ожиданий. Сейчас команда находится на 12-м месте в таблице, а состояние «Олд Траффорд» — когда-то лучшего стадиона страны — отражает общий упадок клуба. Одним из главных факторов неудач «Манчестер Юнайтед» за последние десять лет стало их беспорядочное и часто безрассудное ведение трансферной политики.

С момента ухода Фергюсона клуб потратил более €2 миллиардов на игроков, но явно отсутствовала стратегия. Из десяти самых дорогих трансферов клуба только Брюно Фернандеш можно считать абсолютным успехом. Бывший капитан клуба часто вызывает разногласия среди болельщиков, но он безусловно был лучшим игроком «Юнайтед» с момента его перехода за €65 млн из «Спортинга» в январе 2020 года. Полузащитник был одним из самых креативных игроков в Европе, забив 87 голов и отдав 77 голевых передач в 264 матчах.

Рекордный трансфер клуба — Пол Погба, и некоторые болельщики могут считать его относительным успехом. Французский полузащитник отдал 87 результативных передач в 233 матчах, но тот факт, что «Юнайтед» отпустил его бесплатно, затем снова выкупил за €105 млн, а потом снова отпустил без компенсации, не позволяет считать его трансфер успешным.

Антони, второй по стоимости игрок в истории клуба, является, пожалуй, одним из самых неудачных приобретений. Эрик тен Хаг сильно переплатил за бывшего игрока «Аякса», и бразилец набрал всего 17 результативных баллов в 96 матчах. Ожидается, что он покинет клуб в этом месяце, и, вероятно, перейдет в «Реал Бетис».

Ромелу Лукаку, несмотря на неплохую результативность (42 гола в 96 матчах), не оправдал ожиданий и был продан в «Интер» за €74 млн, что позволило клубу вернуть большую часть уплаченной суммы, но его пребывание в «Юнайтед» не считается успешным.

Рассмус Хойлунд еще имеет шанс доказать свою состоятельность в «Олд Траффорд», но его текущая форма оставляет желать лучшего, и его статистика забитых голов недостаточна.

Гарри Магуайр продолжает быть стабильным игроком, но «Юнайтед» переплатил за него. То же самое можно сказать и о Мейсоне Маунте, особенно учитывая, что он был в последнем году контракта в «Челси» и не может похвастаться хорошей доступностью из-за травм.

Таким образом, 9 из 10 рекордных трансферов «Манчестер Юнайтед» не оправдали ожиданий, что является серьезной критикой их трансферной политики. Инвестиции, сделанные клубом, явно не привели к нужным результатам, и INEOS должен улучшить этот аспект, чтобы вернуть клубу успехи на поле.