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Крис Вуд продлил контракт с "Ноттингемом" до 2027 года

Дата публикации: 24-01-2025

Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд подписал новое соглашение с клубом, которое будет действовать до лета 2027 года. 33-летний форвард, представляющий национальную сборную Новой Зеландии, в текущем сезоне английской Премьер-лиги забил 14 голов в 22 матчах, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров. Для сравнения, в прошлом сезоне Вуд забил столько же голов за весь чемпионат.

Стоит отметить, что "Ноттингем Форест" пока уверенно держится в верхней части таблицы Премьер-лиги, что является настоящей сенсацией.


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