После 7-го тура Лиги Европы стало известно, что 15 команд из 24 обеспечили себе участие в плей-офф

Дата публикации: 24-01-2025

Завершился 7-й тур Лиги Европы, по итогам которого стало ясно, кто уже обеспечил себе место в плей-офф. Итальянский "Лацио" стал первым клубом, который с 19 очками гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала. Римляне, не потерпевшие ни одного поражения, имеют отличные шансы занять первое место в группе, так как опережают ближайших конкурентов, "Айнтрахт" и "Атлетик", по разнице мячей (+13 против +6 у немцев и испанцев).

Помимо "Лацио", еще 14 команд обеспечили себе участие в плей-офф. Семь из них гарантированно займут место не ниже 16-го: немецкий "Айнтрахт", испанский "Атлетик", английские клубы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", французский "Лион", бельгийский "Андерлехт" и румынский ФКСБ. Еще семь команд (включая турецкий "Галатасарай", норвежский "Будё/Глимт", чешскую "Викторию", греческий "Олимпиакос", шотландский "Рейнджерс", нидерландский АЗ и бельгийский "Юнион Сент-Жиллуа") тоже гарантировали себе место в топ-24, а также имеют теоретические шансы на попадание в топ-8.

14 команд будут бороться за оставшиеся 9 мест в плей-офф. Среди претендентов такие клубы, как "Аякс", "Твенте", "ПАОК", "Реал Сосьедад", "Мидтьюлланд", "Эльфсборг", "Рома", "Ференцварош", "Бешикташ", "Фенербахче", "Порту", "Брага", "Хоффенхайм" и "Маккаби".

7 команд уже потеряли шансы на выход в плей-офф, среди них латвийский РФС, чешская "Славия", шведский "Мальмё", болгарский "Лудогорец", азербайджанский "Карабах", французская "Ницца" и украинское "Динамо".

Заключительный 8-й тур состоится 30 января, все матчи начнутся одновременно. Среди них значимыми являются поединки "Аякс" — "Галатасарай", "Рома" — "Айнтрахт", "Тоттенхэм" — "Эльфсборг" и другие.



