Свежий старт для одного из худших игроков в истории Манчестер Юнайтед

Дата публикации: 25-01-2025

Определить, кто является лучшим или худшим за всю историю клуба, который существует почти 150 лет, — это не точная наука. Мало кто имеет представление о том, каким клуб был сто лет назад, не говоря уже о том, чтобы оценить его достижения в контексте современности.

Тем не менее, если речь заходит о худших трансферах Манчестер Юнайтед, немногие будут спорить, если в списке окажется имя Антони.

Справедливости ради, это достаточно жестоко по отношению к молодому бразильцу, который летом прошлого года рассказал трем английским журналистам в Лос-Анджелесе свою историю. Невозможно было не тронуться, когда Антони говорил о бедности, в которой он вырос, о тех опасностях, которые стоили жизни многим его друзьям, и о том, почему слово "фавела" вытатуировано на его бутсах.

По всем меркам его личная история — это успех. Неудивительно, что он сдерживал слезы, объясняя, почему, несмотря на критику в адрес его игры, ему удалось пройти такой длинный путь и добиться столь многого.

Однако, если отделить его историю от его игры за Манчестер Юнайтед, невозможно не признать, что его переход стал провалом.

И это само по себе не повод для осуждения. Каждому клубу удается подписать игрока, который не оправдывает ожиданий. Но для Антони есть еще один фактор — его цена.

Антони близок к переходу в испанский "Реал Бетис" на правах аренды до конца сезона, при этом источники из Манчестер Юнайтед утверждают, что клуб будет покрывать минимум 84% его зарплаты, которая составляет более 100 тысяч фунтов в неделю.

Он по-прежнему связан с Юнайтед контрактом до 2027 года. В то время как со-чес Юнайтед, сэр Джим Рэтклифф, потребовал провести сокращение расходов, что привело к повышению цен на билеты, сокращению 250 рабочих мест, отмене привилегий для сотрудников, лишению Сэра Алекса Фергюсона статуса оплачиваемого посла и письмам, предупреждающим болельщиков о возможных нарушениях правил прибыльности и устойчивости, стоит только напомнить, сколько же стоил Антони.

В августе 2022 года Манчестер Юнайтед с гордостью объявил о подписании контракта с "Аяксом" на трансфер вингера.

Сумма сделки? 81,3 миллиона фунтов, что сделало его вторым по цене игроком после Пола Погба в истории клуба. На тот момент это была четвертая по величине трансферная сумма, заплаченная клубом Премьер-лиги.

В оправдание этого подписания клуб распространил много информации. Антони был приоритетным выбором для нового тренера Эрика тен Хага, с которым он работал в "Аяксе", и переговоры шли все лето. Утверждалось, что "Аякс" сильно торгует, но Антони был также заинтересован в переходе в Юнайтед, как и клуб в нем.

Он был высоко оценен скаутами еще до того, как тен Хаг возглавил клуб, обладал хорошими техническими навыками и победной ментальностью. Юнайтед настоял на своем и наконец получил его.

Антони действительно был на радаре еще до прихода тен Хага. Его предшественник, Оле Гуннар Сульшер, был осведомлен о нем и готов был принять его в команду, но советовал не платить более 30 миллионов фунтов.

Когда Антони стал первым игроком Юнайтед за 50 лет, который забил в своих первых трех матчах, это казалось удачной сделкой.

Однако никто не мог предсказать, что этот начальный успех составит всего 25% всех голов, которые он забил в Премьер-лиге.

На данный момент Антони сыграл 96 матчей за Юнайтед, забив 12 голов и отдав 5 ассистов.

Последний раз он забивал в победе над "Барнсли" в 7-0 в Кубке Лиги 17 сентября. Последний раз он ассистировал в матче 4 апреля 2024 года, когда его передача привела к голу Алехандро Гарначо в драматичной победе над Челси со счетом 4-3.

Зная, что Антони был одним из фаворитов тен Хага, тренер долго поддерживал игрока.

Спустя восемнадцать месяцев после его прихода, когда стало очевидно, что Антони не достиг нужного уровня и не забивал или ассистировал почти 9 месяцев, тен Хаг все еще поддерживал его.

"Он может играть намного лучше", сказал он на пресс-конференции 12 января 2024 года.

"Его результаты в "Аяксе" были высоки. Он должен вернуться на этот уровень. Он способен это сделать."

Также на пресс-конференции тен Хаг упомянул юридическое дело, в связи с которым Антони был исключен из состава сборной Бразилии после обвинений в нападении. Расследование в Бразилии завершилось в августе 2024 года без предъявления обвинений. Антони всегда отрицал эти обвинения.

Тен Хаг отметил, что это дело оказало негативное влияние на игрока, что в свете обстоятельств вполне объяснимо.

Тем не менее, на поле Антони продолжал давать впечатление игрока, который не может соответствовать необходимому уровню.

После того, как Рубен Аморим заменил тен Хага, в его первой тренировке с командой Антони был показан на позиции правого защитника. Однако в его первом матче у Аморима против "Ипсвича" 24 ноября Антони остался на скамейке запасных.

Он провел девять матчей под руководством португальца. Из них только два — в стартовом составе, а наибольшее время, которое он провел на поле, составило 60 минут.

Победа над "Барнсли" была последним матчем, где он сыграл 90 минут. С тех пор он не выходил в старте в Премьер-лиге.

16 января против "Саутгемптона" он был заменен на втором тайме, при счете 1:0 в пользу гостей — команде, которая за весь сезон выиграла только один матч. Гарначо вывел его на дальний пост, и Антони, казалось, должен был забить. Однако вместо этого он неверно прикоснулся к мячу, и тот оказался в руках вратаря.

Этот промах был моментально распространен в социальных сетях. И что печально, мало кто, кто смотрит за Юнайтед, был удивлен.

Антони нужен был новый старт. Надеемся, что он сможет перезапустить свою карьеру в другом клубе.

Но он никогда не избавится от стигмы одного из худших трансферов в истории Манчестер Юнайтед.