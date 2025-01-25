"Лацио" "Фиорентина". Прогноз на матч чемпионата Италии 26 января

Дата публикации: 25-01-2025

В воскресенье в рамках серии "А" состоится встреча претендентов на медали на "Стадио Олимпико" (22:45). «Фиорентина» уже полтора месяца не может одержать победу, и в шести последних матчах чемпионата они набрали лишь 2 ничьи и 4 поражения. Среди соперников были не только сильные команды вроде «Наполи» и «Ювентуса», но и середняки, такие как «Болонья» (0:1), «Удинезе» (1:2) и «Торино» (1:1). Более того, «фиалки» даже проиграли аутсайдеру — «Монце».

Теперь прервать эту серию без побед будет крайне тяжело. «Лацио» в чемпионате на ходу, набрав 39 очков, в отличие от «Фиорентины», у которой 33. К тому же на этой неделе хозяева продемонстрировали отличную игру в Лиге Европы, одержав победу над «Реалом Сосьедад» со счетом 3:1. Нападающий Валентин Кастельянос (1 гол и 1 ассист) и его партнеры были неудержимы, и теперь «Лацио» почти наверняка обеспечил себе выход в плей-офф ЛЕ.

Предлагаем несколько интересных вариантов ставок на этот матч. Во-первых, победа «Лацио» — 1 (коэффициент около 2). Во-вторых, тотал голов больше 2,5 (коэффициент около 2).