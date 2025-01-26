Тиаго Мотта: «Разочарован первым поражением в Серии А в этом сезоне, особенно после отличного первого тайма»

Дата публикации: 26-01-2025

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал поражение в матче 22-го тура Серии А против «Наполи» (1:2).

«Разочарован этим поражением. В первом тайме мы сыграли хорошо, создав много проблем сопернику, который заслуженно лидирует в таблице. У «Наполи» отличный тренер, и они имели возможность готовиться к этой встрече всю неделю.

К сожалению, у нас такой роскоши не было, и это сказалось. Мы не смогли повторить тот уровень игры, который показывали в первой половине матча, что и привело к поражению.

«Ювентусу» всегда было сложно играть в Неаполе, и сегодняшняя игра не стала исключением. Это уже шестое подряд поражение команды на этом стадионе, и с 2019 года мы здесь не побеждали.

Особенно обидно потерпеть первое поражение в сезоне Серии А, учитывая, насколько сильным был первый тайм. «Наполи» показал высокий прессинг и оказал на нас давление, воспользовавшись преимуществом недели подготовки.

Мы продемонстрировали характер в первой половине, хорошо держали мяч и сумели ограничить действия таких ключевых игроков, как Лоботка. План был построен на том, чтобы выдерживать этот уровень игры и во втором тайме, но, увы, нам не хватило качества.

После энергозатратного матча с «Брюгге» нам не удалось поддерживать темп, и, теряя мяч, мы давали «Наполи» преимущество в борьбе. Это и стало решающим фактором», — отметил Мотта в интервью DAZN.

Поражение стало первым для «Ювентуса» в Серии А в текущем сезоне. С 39 очками в активе команда занимает 5-е место, имея 8 побед, 13 ничьих и одно поражение.