Энцо Мареска: «Мы движемся вперед. «Челси» стал сильнее, чем месяц или два назад»

Дата публикации: 26-01-2025

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение команды от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 23-го тура АПЛ, отметив, что команда прогрессирует и становится сильнее.

«Мы начали матч очень хорошо, забили первый гол и имели возможность удвоить преимущество. Но против такой команды, как «Сити», с их уровнем игроков, игра всегда остается открытой. Мы пропустили под занавес первого тайма, и второй тайм, пожалуй, был равным, 50 на 50.

Нам нужно становиться лучше, но важно отметить, что мы демонстрируем правильный подход. Мы забили первый гол и могли забить второй, что могло бы полностью изменить ход игры. Пропустив в конце первого тайма и позволив сопернику сравнять счет, мы потеряли контроль. Второй гол стал поворотным моментом.

Роберт Санчес понимает, что мог бы сыграть лучше в этом эпизоде. Мы ежедневно работаем над улучшением игры всей команды. Все эти моменты — часть процесса.

Мы движемся вперед. Сейчас мы выглядим лучше, чем месяц или два назад. Такие матчи и трудности помогут нам стать сильнее», — отметил Мареска.

После 23-х туров «Челси» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 40 очками. В последних 7 матчах чемпионата команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения.