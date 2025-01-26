«Хоффенхайм» заинтересован в приобретении левого защитника «Лестера»

Дата публикации: 26-01-2025

«Хоффенхайм» выразил заинтересованность в приобретении левого защитника «Лестера» Люка Томаса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий клуб уже направил несколько предложений по 23-летнему футболисту, однако достичь соглашения с «Лестером» пока не удалось.

«Хоффенхайм» готов заплатить за трансфер Томаса около 5 миллионов евро, но эта сумма не устраивает английскую сторону.

Люк Томас, являющийся воспитанником «Лестера», в текущем сезоне провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.