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«Хоффенхайм» заинтересован в приобретении левого защитника «Лестера»

Дата публикации: 26-01-2025

 

«Хоффенхайм» выразил заинтересованность в приобретении левого защитника «Лестера» Люка Томаса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий клуб уже направил несколько предложений по 23-летнему футболисту, однако достичь соглашения с «Лестером» пока не удалось.

«Хоффенхайм» готов заплатить за трансфер Томаса около 5 миллионов евро, но эта сумма не устраивает английскую сторону.

Люк Томас, являющийся воспитанником «Лестера», в текущем сезоне провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

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