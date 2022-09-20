«Астон Вилла» начала переговоры о трансфере правого защитника «Вильярреала»

Дата публикации: 26-01-2025

«Астон Вилла» начала переговоры о возможном трансфере правого защитника «Вильярреала» Хуана Фойта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бирмингемский клуб уже сделал первое предложение за 27-летнего аргентинца. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ранее работал с Фойтом в «Вильярреале», что может сыграть ключевую роль в потенциальной сделке.

Напомним, что в 2021 году Фойт перешел в «Вильярреал» из «Тоттенхэма» за 15 миллионов евро. В начале текущего сезона он пропустил несколько матчей из-за травмы колена и пока провел 4 игры без результативных действий.