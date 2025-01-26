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Андреас Кристенсен может покинуть «Барселону» при получении выгодного предложения

Дата публикации: 26-01-2025

 

Андреас Кристенсен может покинуть «Барселону» при получении выгодного предложения, сообщает Mundo Deportivo.

Главной причиной возможного ухода датского защитника является недостаток игрового времени. В текущем сезоне он провел лишь одну игру, так как восстанавливался после травмы. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

Если Кристенсен действительно уйдет, это откроет «Барселоне» финансовые возможности для подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

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