Дата публикации: 26-01-2025

Андреас Кристенсен может покинуть «Барселону» при получении выгодного предложения, сообщает Mundo Deportivo.

Главной причиной возможного ухода датского защитника является недостаток игрового времени. В текущем сезоне он провел лишь одну игру, так как восстанавливался после травмы. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

Если Кристенсен действительно уйдет, это откроет «Барселоне» финансовые возможности для подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.