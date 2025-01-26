Дата публикации: 26-01-2025

Контракт атакующего полузащитника «Ромы» Пауло Дибалы автоматически продлен до лета 2026 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Пролонгация договора стала возможной после выполнения всех необходимых условий, в том числе в матче 7-го тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (0:1).

Согласно новому соглашению, 31-летний аргентинец будет получать 8 миллионов евро в год.

Дибала перешел в «Рому» летом 2022 года на правах свободного агента из «Ювентуса». В текущем сезоне он отметился 5 голами и 3 результативными передачами в 23 матчах.