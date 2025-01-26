Аршавин прокомментировал зимние трансферы «Зенита»

Дата публикации: 26-01-2025

Андрей Аршавин оценил трансферную политику «Зенита», подписавшего Луиса Энрике и отпустившего Артура с Венделом.



«Со временем будет видно, насколько данный обмен получился верным. По большому счету, все произошедшее логично. В «Зените» вряд ли были удовлетворены игрой Артура. Что касается Вендела, он сам хотел покинуть команду. О Луисе Энрике люди, разбирающиеся в футболе, говорят как о большой звезде. В «Бетисе» ему не удалось проявить себя, после чего, он, вероятно, решил не рисковать в топовых европейских лигах», - отметил экс-игрок «Зенита» на «Матч ТВ».



Петербуржцы подписали Луиса Энрике 20-го января, заплатив за него 33 млн евро «Ботафого». За Артура, вернувшегося в Бразилию, «Зенит» получил 10 млн евро. Еще 20 млн евро клубу причитается за Вендела, который присоединится к «Ботафого» летом.