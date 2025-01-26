«Байер» и еще два клуба Бундеслиги нацелились на игрока сборной Бельгии

Дата публикации: 26-01-2025

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» журналистом Патриком Бергером, к Жоану Бакайоко из ПСВ есть интерес со стороны «Байера», «Лейпцига» и «Боруссии» из Дортмунда. Сумма перехода оценивается в 25-30 млн евро.



Вингер отказался подписывать с нидерландской командой новое соглашение. Действующий контракт с бельгийцем рассчитан до июня 2026 года.



Бакайоко находится в системе ПСВ с 2019 года. За первую команду он дебютировал в 2022 году.



В сезоне 2024/2025 на счету 21-летнего футболиста 26 встреч в составе команды из Эйндховена (7 забитых мячей, 3 результативные передачи).



Ориентировочный ценник на Бакайоко составляет 40 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).