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«Байер» и еще два клуба Бундеслиги нацелились на игрока сборной Бельгии

Дата публикации: 26-01-2025

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» журналистом Патриком Бергером, к Жоану Бакайоко из ПСВ есть интерес со стороны «Байера», «Лейпцига» и «Боруссии» из Дортмунда. Сумма перехода оценивается в 25-30 млн евро.

Вингер отказался подписывать с нидерландской командой новое соглашение. Действующий контракт с бельгийцем рассчитан до июня 2026 года.

Бакайоко находится в системе ПСВ с 2019 года. За первую команду он дебютировал в 2022 году.

В сезоне 2024/2025 на счету 21-летнего футболиста 26 встреч в составе команды из Эйндховена (7 забитых мячей, 3 результативные передачи).

Ориентировочный ценник на Бакайоко составляет 40 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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