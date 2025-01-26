«Ньюкасл» хочет продлить контракт с Исаком, игрок интересен «Барселоне»
Дата публикации: 26-01-2025
«The Telegraph» информирует, что руководство «Ньюкасла» рассчитывает договориться с Александером Исаком о пролонгации трудового договора, срок действия которого истекает в 2028 году. При этом вариант с продажей нападающего не рассматривается. Переговоры с футболистом по вопросу продления сотрудничества запланированы на конец сезона.
Ранее ряд источников сообщали, что швед привлек внимание «Ливерпуля», «Барселоны» и «Арсенала».
«Сороки» подписали Исака в 2022 году. Его переход обошелся клубу в 70 млн евро. В текущем сезоне центрфорвард провел за «Ньюкасл Юнайтед» 25 игр, отметившись в них 19 забитыми мячами и 5 ассистами.
Рыночный ценник на 25-летнего шведа равняется € 75 млн («Transfermarkt»).