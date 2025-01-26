01:38 ()
Свернуть список

Вингер «Тоттенхэма» может перейти в клуб МЛС

Дата публикации: 26-01-2025

Карьера Тимо Вернера, принадлежащего «Лейпцигу», может продолжиться в МЛС. Ресурс «Footmercato» пишет, что немец обсуждает условия сотрудничества с «Нью-Йорк Ред Буллз». Переход может быть оформлен в январе или по завершении сезона.

На взрослом уровне Вернер дебютировал в составе «Штутгарта» в 2013 году. Трудовой договор 28-летнего вингера с «РБ Лейпциг» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Вернер защищает цвета «Тоттенхэма» в рамках арендного соглашения, рассчитанного до ближайшего лета. За лондонскую команду футболист провел 26 матчей, отметившись в них 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.

Трансферная стоимость Вернера равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close