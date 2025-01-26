"Это очень тяжело". Постекоглу высказался о новом поражении "Тоттенхэма"

Дата публикации: 26-01-2025

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Лестеру» со счетом 1:2. Для «шпор» это уже шестая подряд игра в АПЛ без побед, за которые команда смогла набрать лишь одно очко.

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение:

— Это очень болезненно. Игроки снова отдали все силы. Конечно, нам предстоит многое проанализировать, но с точки зрения самоотдачи я не могу требовать от команды большего. Сегодня игра сложилась не так, как мы планировали. У нас были хорошие моменты, но, к сожалению, они не завершились успехом. Это произошло не из-за нехватки старания — футболисты выкладываются полностью. Они отдают игре максимум, и это все, чего клуб и я как тренер можем от них просить, — приводит слова Постекоглу BBC.